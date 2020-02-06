شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يعتمد شعار «المدن الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدن الصحية بالهفوف، شعار البرنامج، بحضور منسق البرنامج بالهفوف خليفة الزبدة، ومساعد البرنامج إبراهيم أبو حيمد، ورئيس البرامج العامة عبدالسلام المعيلي، ورئيس الشركات المجتمعية والإعلام عبداللطيف المحيسن.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الرئيسية لبرنامج المدن الصحية بالهفوف في تصميم الشعار، والذي يمثل رمزا من رموز المدينة الصحية وحضارة الأحساء وبوابة القيصرية، وقناة الري للواحة الزراعية وتمور الأحساء ونخيلها، حيث سيتم تدشين شعار برنامج المدن الصحية بالهفوف في قنوات التواصل الاجتماعي.

من ناحيته، أكد منسق برنامج المدن الصحية بالهفوف خليفة الزبدة، أن البرنامج يسير بخطى ثابتة، من خلال عقد عدد من الاجتماعات الدورية، بهدف تقديم الخدمات لشريحة المجتمع من الجانب الصحي، والاجتماعي، والبيئي، والنفسي، والمعنوي، مبينا أن هناك أعمالا قادمة للبرنامج ستثمر عن نتائج طيبة لبيئة صحية مستدامة وتحقق رؤية المملكة 2030م.

يذكر أنه تم تفعيل البرنامج من خلال الشراكات المجتمعية من الجهات ذات العلاقة، وكذلك من المبادرات المجتمعية والتثقيفية، وسيعمل البرنامج على تشكيل اللجان التطوعية، ومنها: لجنة الإصحاح البيئي، ولجنة أنماط الحياه الصحية، ولجنة الأمن والسلامة، واللجنة النسائية، ولجنة الصحة المدرسية، ولجنة التثقيف التوعوي والإعلام، فيما يعتبر برنامج المدن الصحية بالهفوف أحد برامج منظمة الصحة العالمية المنفذة في المملكة، تحت إشراف وزارة الصحة، وهو برنامج وقائي معزز للصحة ويقوم على أساس تفعيل مشاركة مجتمعية من أجل تحسين صحة مجتمع المدن، انطلاقا من جوانب الحياه اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.