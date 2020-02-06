شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جولة ميدانية لـ«مكافحة التسول» بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

اطلع محافظ الخفجي محمد الهزاع، على سير عمل لجنة مكافحة التسول بالمحافظة، خلال الأشهر الستة الماضية من عام 1441هـ، وذلك خلال استقباله في مكتبه، أمس الأول، أعضاء اللجنة.

وقدمت اللجنة، التي تتكون من عدة جهات حكومية، تقريرها، والذي احتوى على 12 جولة ميدانية، بواقع جولتين في كل شهر، تمت من خلال هذه الجولات المناصحة للمتسولين، وتوجيههم للطرق الصحيحة لكسب الرزق.

وفي ختام اللقاء شكر الهزاع أعضاء اللجنة، مثمنًا جهودهم التي لها أثر على واقع اليوم.