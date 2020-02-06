شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جولة ميدانية لـ«مكافحة التسول» بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وقدمت اللجنة، التي تتكون من عدة جهات حكومية، تقريرها، والذي احتوى على 12 جولة ميدانية، بواقع جولتين في كل شهر، تمت من خلال هذه الجولات المناصحة للمتسولين، وتوجيههم للطرق الصحيحة لكسب الرزق.
وفي ختام اللقاء شكر الهزاع أعضاء اللجنة، مثمنًا جهودهم التي لها أثر على واقع اليوم.
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