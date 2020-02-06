شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1600 شجرة مثمرة في 70 حديقة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية محافظة الخبر، مؤخرا، المرحلة الثالثة من مبادرة «حديقتي بستاني»، وزرعت إدارة الحدائق والتجميل بالبلدية 60 شجرة مثمرة في عدد من الحدائق، وذلك استمرارا للمرحلتين الأولى والثانية، واللتين انطلقتا قبل عامين وتم خلالهما زراعة 1600 شجرة مثمرة في 70 حديقة.

وقال رئيس بلدية المحافظة م. سلطان الزايدي: إن البلدية تسعى لمضاعفة أعداد الأشجار، بالإضافة إلى حصاد العديد من المنافع، منها: تعزيز هوية الحدائق بإدخال عناصر جديدة من الأشجار المثمرة، والتي يستفيد منها سكان الحي، مشيرا إلى زراعة 60 شجرة مثمرة الأسبوع الحالي شملت أشجار توت، ورمان، وحمضيات، في عدد من الحدائق، فيما ستواصل البلدية العمل على زراعة 200 شجرة مثمرة خلال الأيام القادمة.

وأوضح أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية تمت زراعة أشجار الجوافة والمانجو واللوز والسدر والتين والليمون والتوت والموز والرمان، وجميعها تم إنتاجها في مشتل بلدية الخبر، مضيفا: إن وجود الأشجار المثمرة في جميع الحدائق يخلق منظرا جماليا، والاستفادة من ثمرها وتعزيز مكونات وعناصر البيئة، والتشجيع على الزراعة كسلوك حضاري وبيئي يساهم في الارتقاء بالمظهر الجمالي للخبر، مشيرا إلى أن الأشجار التي تمت زراعتها اختيرت كونها تتلاءم مع الظروف البيئية والمناخية للمنطقة؛ ولما لها من أهمية ودور بيئي في تلطيف وتنقية الهواء وزيادة الرقعة الخضراء.