شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق والان نبدء بالتفاصيل
وتناقش الورشة التي ستستمر يومين، سبل تطوير العمل في الجوازات وتحقيق أهداف القطاع الإستراتيجية، وتحضيرا للملتقى السنوي لمدير عام الجوازات مع مديري جوازات المناطق والإدارات المختصة بالمديرية.
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