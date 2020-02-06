اخبار السعوديه

انطلاق ورشة مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بالمديرية العامة للجوازات بالشراكة مع الإدارة العامة لتطوير المنافذ أمس، ورشة عمل لمناقشة الإجراءات المتعلقة بأعمال القطاع والتي تخص إدارات المنافذ البرية والبحرية والجوية بجوازات المناطق، برئاسة مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، وحضور مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق، وذلك في مبنى الضيافة بالمديرية العامة للجوازات.

وتناقش الورشة التي ستستمر يومين، سبل تطوير العمل في الجوازات وتحقيق أهداف القطاع الإستراتيجية، وتحضيرا للملتقى السنوي لمدير عام الجوازات مع مديري جوازات المناطق والإدارات المختصة بالمديرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق ورشة مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا