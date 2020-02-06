شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق والان نبدء بالتفاصيل

نظمت الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم بالمديرية العامة للجوازات بالشراكة مع الإدارة العامة لتطوير المنافذ أمس، ورشة عمل لمناقشة الإجراءات المتعلقة بأعمال القطاع والتي تخص إدارات المنافذ البرية والبحرية والجوية بجوازات المناطق، برئاسة مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، وحضور مديري إدارات المنافذ بجوازات المناطق، وذلك في مبنى الضيافة بالمديرية العامة للجوازات.

وتناقش الورشة التي ستستمر يومين، سبل تطوير العمل في الجوازات وتحقيق أهداف القطاع الإستراتيجية، وتحضيرا للملتقى السنوي لمدير عام الجوازات مع مديري جوازات المناطق والإدارات المختصة بالمديرية.