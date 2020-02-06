شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ربع عربات الـ «فود ترك» في 3 مواقع بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن إدارة صحة البيئة نفذت جولات رقابية شملت زيارة 80 عربة «فود ترك» في كل من العليا والكورنيش والعزيزية، أسفرت عن رصد 150 مخالفة تنوّعت بين التجهيزات، ومستوى النظافة، العمل دون ترخيص، وتشغيل عمالة بشكلٍ مخالف، فيما تم إغلاق 20 عربة مخالفة للاشتراطات عن العمل وإلزامها بمراجعة البلدية للتحقق من اكتمال الاشتراطات قبل السماح لها بممارسة العمل.
ونوّه م. الزايدي بضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية من قِبَل مالكي عربات الفود ترك، مؤكدًا حرص بلدية الخبر على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على جميع الأنشطة البلدية؛ لتوفير البيئة الصحية الملائمة للمواطنين والمقيمين.
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