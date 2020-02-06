شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية للوقاية من «كورونا» في 2300 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران، أن مدير عام تعليم جدة د. سعد المسعودي وجه الإدارات المعنية ومكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في قطاعي «البنين والبنات» إلى بذل الجهود التوعوية والوقائية اللازمة كافة، التي تسهم في رفع الوعي الصحي لمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة، والتعريف بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية، كما تم تشكيل لجنة مكونة من فريقي عمل للبنين والبنات للتوعية بالأمراض المعدية والإجراءات الاحترازية للأوبئة والفيروسات في فصل الشتاء بشكل عام، وفيروس كورونا تحديدا.
وأضاف الصقيران: إن الحملة تشتمل على البرامج التوعوية والتثقيفية والإعلامية حول الوقاية من فيروس كورونا وإجراءات السلامة العامة الواجب اتباعها في المدارس، ونشر المواد التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة لأولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإدارة والمدارس وبث الرسائل التوعوية لهم.
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