حراج الدمام.. عشوائية تتحدى الرقابة

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ويشكو رواده من الزحام والفوضى، وانتشار البضائع الخطرة، وتراكم البضائع المتروكة، وتزايد العمالة الوافدة، إضافة إلى احتياجه لعدد من الخدمات العامة، أبرزها دورات المياه، وإعادة ترتيب ومراقبة المعروضات.
وتنتشر البسطات المخالفة بمحيط سوق الحراج، ومداخله، وتنفذ البلدية بين فترة وأخرى حملات لضبط المخالفين، ورفع المتروكات.
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