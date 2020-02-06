شكرا لقرائتكم خبر عن حراج الدمام.. عشوائية تتحدى الرقابة والان نبدء بالتفاصيل

يُعد حراج الدمام أحد أكبر أسواق بيع وشراء الأثاث المستعمل في المنطقة الشرقية، ويعاني عددًا من المشكلات الرئيسية، أبرزها البيع المخالف على الأرصفة، خارج أسواره، رغم وجود لوحة تمنع البيع العشوائي على الأرصفة.

ويشكو رواده من الزحام والفوضى، وانتشار البضائع الخطرة، وتراكم البضائع المتروكة، وتزايد العمالة الوافدة، إضافة إلى احتياجه لعدد من الخدمات العامة، أبرزها دورات المياه، وإعادة ترتيب ومراقبة المعروضات.

وتنتشر البسطات المخالفة بمحيط سوق الحراج، ومداخله، وتنفذ البلدية بين فترة وأخرى حملات لضبط المخالفين، ورفع المتروكات.