شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يطلع على أعمال «قبس للقرآن والسنة والخطابة» والان نبدء بالتفاصيل

اطلع سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على أهداف مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة والرسالة التي تصبو لتحقيقها.

وحث سماحة المفتي خلال استقباله في مكتبه أمس لصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة، على الاستمرار في مثل هذه الأعمال النافعة.

حضر اللقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة د.أحمد البوعلي.

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كما زار سموه الشيخ د.صالح الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وأطلعه على تقرير أعمال المؤسسة، وتعرف على أبرز أنشطتها ومنجزاتها.

وأبدى الشيخ الفوزان سعادته بما اطلع عليه، مؤكداً على أهمية مثل هذه المؤسسات القائمة على خدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي خلال تكريمه لسماحة مفتي الديار والشيخ صالح الفوزان بدرع تكريمية عرفانا بالجهود الجليلة التي يقومان بها في خدمة الدين: إن الزيارة نابعة من حبنا لعلمائنا ومشايخنا، حيث لهم جهود كبيرة في خدمة الدين وفي نشر منهج السلف والحرص على الشباب والتوازن في توجيههم والقرب من ولاة الأمر وطاعتهم، وهذا ما تقوم به قبس من خلال أهدافها السامية في مساراتها الثلاثة القرآن والسنة والخطابة.