شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين مركز الملك سلمان والأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
كما ناقش الغامدي خلال استقباله لفوستيه في مقر المركز بالرياض أمس عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأثنت السفيرة فوستيه على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، مشيدة بنشاطات المركز وسعيه الحثيث لنجدة المنكوبين ودعم المعوزين ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة.
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