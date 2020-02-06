شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين مركز الملك سلمان والأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

بحث مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير د.عقيل الغامدي، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة العربية السعودية السفيرة ناتالي فوستيه، سبل تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المركز والأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العمل الإنساني في الدول المتضررة حول العالم. كما ناقش الغامدي خلال استقباله لفوستيه في مقر المركز بالرياض أمس عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأثنت السفيرة فوستيه على الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، مشيدة بنشاطات المركز وسعيه الحثيث لنجدة المنكوبين ودعم المعوزين ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة.

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