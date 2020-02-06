شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الجامعة الإسلامية ومجمع خادم الحرمين للحديث والان نبدء بالتفاصيل
حضر التوقيع المدير التنفيذي للمجمع د. رباح العنزي، ووكيل الجامعة د. حسين العبدلي، ووكيل عمادة شؤون الخريجين للتعاون الدولي د. صالح الكعبي، ووكيل عمادة البحث العلمي د. عبدالمجيد آل الشيخ.
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