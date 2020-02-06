شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين الجامعة الإسلامية ومجمع خادم الحرمين للحديث والان نبدء بالتفاصيل

وقع مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف د. عبدالله العتيبي مذكرة تعاون مع رئيس مجلس أمناء مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ محمد آل الشيخ؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات لخدمة الحديث الشريف والسنة النبوية. حضر التوقيع المدير التنفيذي للمجمع د. رباح العنزي، ووكيل الجامعة د. حسين العبدلي، ووكيل عمادة شؤون الخريجين للتعاون الدولي د. صالح الكعبي، ووكيل عمادة البحث العلمي د. عبدالمجيد آل الشيخ.

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