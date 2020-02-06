شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال المشاركات في جائزة «وعي» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وزارة الصحة في استقبال الأعمال المشاركة في جائزة «وعي» في موسمها الرابع، التي تنفذها هذا العام بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

وتهدف الجائزة لرفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتتيح الجائزة للأفراد المشاركة في مساراتها الخمسة وهي: الفيلم القصير والتصوير الإعلاني والإنفو جرافيك والموشن جرافيك، وللطلاب الفرصة المتكافئة للفوز تأكيداً على دورهم الفاعل في المجتمع.

واستحدثت الجائزة مسارا جديدا للجهات من كافة القطاعات للمشاركة بمبادرة صحية تُنفذ داخل الجهة تهدف إلى نشر الوعي الصحي، وتعزيز العادات الصحية السليمة لدى منسوبيها. ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزا، حيث تسعى الصحة لأن تكون جهة معززة للوقاية وناشرة للوعي، وأن يكون الوعي الصحي سبباً رئيساً في حياة صحية للجميع. وبينت الصحة أن مرحلة استقبال المشاركات ستستمر حتى تاريخ 29 فبراير الجاري.