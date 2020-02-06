شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين لرئيس وزراء أثيوبيا: نتطلع إلى تطوير علاقات بلدينا وشعبينا والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية إلى رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية آبي أحمد علي، تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية أثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأثيوبي أمس لوزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان.