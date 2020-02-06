شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث التعاون مع النمسا والصين والان نبدء بالتفاصيل
كما استقبل سموه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
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