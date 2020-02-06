اخبار السعوديه

وزير الداخلية يبحث التعاون مع النمسا والصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث التعاون مع النمسا والصين والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان خلال استقبال سموه للسفير النمساوي بمكتبه في ديوان الوزارة أمس سبل التعاون بين البلدين.

كما استقبل سموه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يبحث التعاون مع النمسا والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا