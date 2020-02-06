شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث التعاون مع النمسا والصين والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستينجر عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان خلال استقبال سموه للسفير النمساوي بمكتبه في ديوان الوزارة أمس سبل التعاون بين البلدين.

كما استقبل سموه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من المسؤولين بالوزارة.