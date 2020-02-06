سعاد الشمري تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة محادثة “الوتساب” المسيئة للرسول والسيدة مريم المنسوبه لها… وتتهم المتطرفين باستهدافها!

قالت الناشطة السعودية سعاد الشمري ، إن الفيديو المنسوب لها والمنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “لمحادثة واتساب مسيئة “، مفبرك من شلة متطرفة وما به “كفر بواح ” للنيل منها .

ونشرت الشمري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع “تويتر”، قالت فيه ” قام شلة متطرفين ليس الهدف أنا بل المرحلة وولي العهد الامير محمد بن سلمان، بفبركة فيديو ضدي فيه كفر بواح إساءة للرسول وعرض الصديقة والحكام ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وتهديدي بالقتل وتكفيري وأرفقته بعدد من الوسوم التي تصدرت تريند المملكة والمطالبة بمحاكمتها وخمتمت تغريدتها ب ” ننتظر النيابة العامة “. واستعانت الشمري بمقطع فيديو لـ تويتر يعلن عن خططه لتصنيف ووضع علامات على التغريدات التى تحتوى على صور أو فيديوهات مفبركة أو خادعة بعد إطلاق أداة ذكية منذ عدة أيام، تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن أى محتوى يعتقدون أنه يحتوى على معلومات خاطئة.