الزعاق: «عقرب السم» تضرب المملكة منتصف الأسبوع المقبل

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، تدني درجات الحرارة على كل مناطق المملكة، منتصف الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الموجة المنتظرة تُعرف بـ«عقرب السم».

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: «من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لمعدلات متدنية منتصف الأسبوع المقبل على جل مناطق السعودية، تدريجيًّا، بدءًا من (الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من الشرقية والغربية، لافتًا إلى أن هذه الموجة من البرد الشديد تمتد إلى نهاية الأسبوع.

وأوضح أن هذه الموجة من البرد القارس، يطلق عليها «عقرب السم».

في ذات الإطار، كشف الراصد الجوي حسن كراني، اليوم الأربعاء، عن مسار الموجة القطبية التي ستمر بها المملكة، بداية من السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع.

وعبر حسابه لرسمي على «تويتر»، قال كراني: «مسار الزائر القطبي.. الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية.. السبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع.. الأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الإثنين حتى جنوب العاصمة.. عودة التجمد على الشمال، مع صقيع يصل مداه جنوب المنطقة الوسطى.

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وأضاف كراني: «يوما الأربعاء والخميس يغطي الزائر القطبي الجزيرة، أما الجمعة (بعد المقبل) فسيكون الطقس دافئًا على الجزيرة».

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