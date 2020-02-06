كشف الراصد الجوي حسن كراني، اليوم الأربعاء، عن مسار الموجة القطبية التي ستمر بها المملكة، بداية من السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع.
وعبر حسابه لرسمي على «تويتر»، قال كراني: «مسار الزائر القطبي.. الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية.. السبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع.. الأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الإثنين حتى جنوب العاصمة.. عودة التجمد على الشمال، مع صقيع يصل مداه جنوب المنطقة الوسطى».
وأضاف كراني: «يوما الأربعاء والخميس يغطي الزائر القطبي الجزيرة، أما الجمعة (بعد المقبل) سيكون الطقس دافئًا على الجزيرة».
اقرأ أيضًا:
«كراني»: مناطق تودع الزائر القطبي والدفايات خلال ساعات
كراني يكشف موعد الموجة الباردة القادمة: زائر قطبي على الأبواب
كانت هذه تفاصيل خبر بالخريطة.. مسار الموجة القطبية وعودة الصقيع والتجمد إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.