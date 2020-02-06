بالخريطة.. مسار الموجة القطبية وعودة الصقيع والتجمد إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل

كشف الراصد الجوي حسن كراني، اليوم الأربعاء، عن مسار الموجة القطبية التي ستمر بها المملكة، بداية من السبت المقبل حتى نهاية الأسبوع.

وعبر حسابه لرسمي على «تويتر»، قال كراني: «مسار الزائر القطبي.. الجمعة بعون الله يدخل الشمالية الغربية.. السبت يغطي الشمال ويمتد جنوبًا حتى ينبع.. الأحد يمتد لحائل وشمال الوسطى.. ويتحرك جنوبًا الإثنين حتى جنوب العاصمة.. عودة التجمد على الشمال، مع صقيع يصل مداه جنوب المنطقة الوسطى».

وأضاف كراني: «يوما الأربعاء والخميس يغطي الزائر القطبي الجزيرة، أما الجمعة (بعد المقبل) سيكون الطقس دافئًا على الجزيرة».

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