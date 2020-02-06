ترقية 1757 فردًا في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بترقية 1757 فردًا من منسوبي حرس الحدود للمرحلة الثانية، ابتداءً من تاريخ 1-5-1441هـ، بمختلف الرتب العسكرية، في كل القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وعبر مدير عام حرس الحدود عن شكره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، ومن بينها حرس الحدود، مثمنًا دعمه وتوجيهاته ومتابعته للأعمال والمهام كافة التي يقوم بها رجال حرس الحدود .

وهنأ الفريق البلوي الأفراد المرقيين كافة، سائلًا المولى عز وجل لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم، داعيًّا المولى عز وجل أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة، ويحفظ عليه أمنه واستقراره.

يُذكر أن المرحلة الأولى شملت ترقية 1870 فردًا؛ ليصبح مجموع من جرت ترقيتهم خلال الفترتين، من تاريخ 1-5-1441هـ، 3627 فردًا من منسوبي حرس الحدود بمختلف الرتب العسكرية.

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