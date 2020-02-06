طقس الخميس.. أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس يوم غدٍ الخميس، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة)، كذلك على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية).

وتوقعت هيئة الأرصاد، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14/ 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:

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