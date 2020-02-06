مدير بيئة عسير: رصدنا تجاوزات على الغابات وحصرنا 600 بئر مكشوفة

أكد المدير العام لفرع وزراه البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير غانم حامد الجذعان لـ«للوطن»، أنه تم رصد تجاوزات على الغابات بالمنطقة من عدد من المخالفين، وقال «لدينا لجنة معنية بالاشتراك مع الإمارة، ورصدت كثيرا من التجاوزات والاعتداءات على الغابات من حين لآخر، سواء قطع الأشجار أو الردم أو شق طرق، وغيرها من المخالفات التي تؤثر على البيئة، وتم عمل محاضر بحق المخالفين وإقرار العقوبات اللازمة بحقهم، وتمت المطالبة من صاحب المخالفة بدفعها».

نظام شامل

قال الجذعان «هناك 25 فرقة حراسة للغابات، تقوم بدورها في متنزهات وغابات المنطقة وترصد المخالفات، وتردنا جميع البلاغات حول ذلك». وأضاف بأن «النظام الشامل للبيئة» سيتم تطبيقه قريبا بعد إقراره، وستكون هناك غرامات لكل المخالفين للحفاظ على البيئة وسلامتها.

600 بئر

حول الآبار المكشوفة التي تعجّ بها المنطقة وتسليم ملفها لهم، أوضح "هناك لجنة تقوم بحصر الآبار المكشوفة بالمنطقة، ولدينا الآن أكثر من 600 بئر مكشوفة، وغير معروف أصحابها. أما الآبار المعروف أصحابها فيكلفون بتغطيتها ورفع الضرر عنها، وما تزال اللجان تعمل في الميدان لاستكمال حصر تلك الآبار، والعمل على رفع الأضرار التي تخلفها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وبيّن أن تلك الآبار يُعمل لها جدول وبرنامج زمني مع الوزارة، لتغطيتها أو إزالتها أو ردمها، ويعطي كل شخص فترة لعمل ذلك، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.

هدر المياه

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حول هدر المزارعين للمياه في المزارع قال "الوزارة تنصح بالري المرشد والري بالتنقيط واستغلال الموارد الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والمياه المتجددة المعالجة ثلاثيا، وسترون قريبا ما يسركم حول ذلك".

رفع الكفاءة

كان الجذعان رعى ندوة "رفع كفاءة الإنتاج"، التي أقيمت على مسرح الإدارة بحضور الإعلاميين ومديري فروع المنطقة، والتي قدمها المدرب علي العسيري، وتحدث فيها حول التخطيط المادي لرفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن كفاءة الإنتاج تعني خفض تكاليف المشاريع إلى قيمتها الحقيقية، وإيقاف الهدر الناتج عن الفساد والاستفادة من الكادر البشري. وقال "هناك ترهل إداري في بعض الإدارات، ولا توجد بها كفاءة لرفع الإنتاج، وأصبح بعض الموظفين همه البصمة في بداية ونهاية الدوام فقط". واختصر محاضرته بالقول "رفع الكفاءة تعني خططا إستراتيجية فعالة وهيكلة إدارية مبنية على خطط وإجراءات تنظيمية ورقابة".

قطع الأشجار أو الردم أو شق طرق لغابات عسير

25 فرقة حراسة للغابات

ري مرشّد وري بالتنقيط لمعالجة هدر المياه