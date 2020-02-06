نظام شامل
قال الجذعان «هناك 25 فرقة حراسة للغابات، تقوم بدورها في متنزهات وغابات المنطقة وترصد المخالفات، وتردنا جميع البلاغات حول ذلك». وأضاف بأن «النظام الشامل للبيئة» سيتم تطبيقه قريبا بعد إقراره، وستكون هناك غرامات لكل المخالفين للحفاظ على البيئة وسلامتها.
600 بئر
حول الآبار المكشوفة التي تعجّ بها المنطقة وتسليم ملفها لهم، أوضح "هناك لجنة تقوم بحصر الآبار المكشوفة بالمنطقة، ولدينا الآن أكثر من 600 بئر مكشوفة، وغير معروف أصحابها. أما الآبار المعروف أصحابها فيكلفون بتغطيتها ورفع الضرر عنها، وما تزال اللجان تعمل في الميدان لاستكمال حصر تلك الآبار، والعمل على رفع الأضرار التي تخلفها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
وبيّن أن تلك الآبار يُعمل لها جدول وبرنامج زمني مع الوزارة، لتغطيتها أو إزالتها أو ردمها، ويعطي كل شخص فترة لعمل ذلك، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هدر المياه
حول هدر المزارعين للمياه في المزارع قال "الوزارة تنصح بالري المرشد والري بالتنقيط واستغلال الموارد الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والمياه المتجددة المعالجة ثلاثيا، وسترون قريبا ما يسركم حول ذلك".
رفع الكفاءة
كان الجذعان رعى ندوة "رفع كفاءة الإنتاج"، التي أقيمت على مسرح الإدارة بحضور الإعلاميين ومديري فروع المنطقة، والتي قدمها المدرب علي العسيري، وتحدث فيها حول التخطيط المادي لرفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن كفاءة الإنتاج تعني خفض تكاليف المشاريع إلى قيمتها الحقيقية، وإيقاف الهدر الناتج عن الفساد والاستفادة من الكادر البشري. وقال "هناك ترهل إداري في بعض الإدارات، ولا توجد بها كفاءة لرفع الإنتاج، وأصبح بعض الموظفين همه البصمة في بداية ونهاية الدوام فقط". واختصر محاضرته بالقول "رفع الكفاءة تعني خططا إستراتيجية فعالة وهيكلة إدارية مبنية على خطط وإجراءات تنظيمية ورقابة".
قطع الأشجار أو الردم أو شق طرق لغابات عسير
25 فرقة حراسة للغابات
ري مرشّد وري بالتنقيط لمعالجة هدر المياه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير بيئة عسير: رصدنا تجاوزات على الغابات وحصرنا 600 بئر مكشوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.