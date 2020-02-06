وناقش الاجتماع الذي يختم أعماله اليوم، آليات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة السابقة، كذلك الحديث عن نموذج مكتبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دمج مؤسسات التعليم العالي، والتدريب التعاوني للمتخصصين على مستوى مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عرض تجربة عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية في تفعيل المكتبة المركزية وتحديث آليات عملها.
كانت هذه تفاصيل خبر 31 مشاركا في اجتماع عمداء ومسؤولي المكتبات الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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