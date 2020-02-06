31 مشاركا في اجتماع عمداء ومسؤولي المكتبات الخليجية

افتتح مدير جامعة أم القرى، عبدالله بافيل، بقاعة الملك فيصل أمس، الاجتماع الـ19 للجنة عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا الدكتور عبدالوهاب الرسيني، وعميد شؤون المكتبات الدكتور محمد اللهيبي، وعدد من عمداء ومسؤولي المكتبات في دول مجلس التعاون الخليجي . واستعرض الاجتماع الذي ضم 31 عضوا من عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من التجارب العالمية والمبادرات التي تتيح الوصول الحر للعلوم والمعرفة بشكل إبداعي، عبر المنصات الإلكترونية، وتوضيح أهمية وجود هيكلة تنظيمية، وتبنّي نظم مفتوحة المصدر، لتقديم خدمات مصادر ذات وصول حرّ متوافقة مع المعايير العالمية. وناقش الاجتماع الذي يختم أعماله اليوم، آليات العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجنة السابقة، كذلك الحديث عن نموذج مكتبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دمج مؤسسات التعليم العالي، والتدريب التعاوني للمتخصصين على مستوى مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عرض تجربة عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية في تفعيل المكتبة المركزية وتحديث آليات عملها.



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