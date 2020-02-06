Auto Ref يصل مستشفى المزاحمية بعد عامي انتظار

دعمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض عيادات العيون بمستشفى محافظة المزاحمية العام بجهاز «Auto Ref»، من أجل تطوير عيادات العيون والبصريات بعد توقف الأجهزة السابقة عن العمل عامين تقريبا، ولتجهيز المستشفى ليخدم أكبر شريحة من المراجعين ولتهيئته مستقبلا لعمليات العيون حسب خطه إستراتيجية ممنهجة.

وأكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض محمد التويجري لـ«دوت الخليج»، أن صحة الرياض تعمل على إحلال وتجديد الأجهزة الطبية في جميع مستشفيات الرياض بما فيها مستشفيات المحافظات وسوف يستمر وفق خطة واضحة تراعي الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى وموقعه، وعدد المستفيدين من خدماته بما يعزز جهود الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية والتيسير على أبناء المنطقة لأفضل الخدمات في التشخيص والعلاج بما يعكس توجهات وزارة الصحة بشأن الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع المدن والمحافظات.