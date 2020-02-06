وأكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض محمد التويجري لـ«دوت الخليج»، أن صحة الرياض تعمل على إحلال وتجديد الأجهزة الطبية في جميع مستشفيات الرياض بما فيها مستشفيات المحافظات وسوف يستمر وفق خطة واضحة تراعي الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى وموقعه، وعدد المستفيدين من خدماته بما يعزز جهود الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية والتيسير على أبناء المنطقة لأفضل الخدمات في التشخيص والعلاج بما يعكس توجهات وزارة الصحة بشأن الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في جميع المدن والمحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر Auto Ref يصل مستشفى المزاحمية بعد عامي انتظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.