سائقون في تعليم نجران : زيادة الرواتب أو التوقف عن العمل

امتنع عدد من سائقي حافلات النقل المدرسي بالجهة الشرقية بمنطقة نجران عن العمل، احتجاجا على رواتبهم الضئيلة، وكشفوا أن السائق يتقاضى 2200 ريال، مطالبين الشركة المشغلة والشركة الناقلة وإدارة التعليم بالنظر في موضوع رواتبهم، وكذلك تذمرهم من خصم مرتب الشهر الماضي وتسلمهم فقط 1065 ريالا.

بدل الغسيل

طلب السائق حسن آل منصور بصرف ما تم خصمه من مرتبهم في القريب العاجل، وصرف بدل الغسيل للمركبات والباصات، إذ تشدد إدارة التعليم عليهم عبر الرسائل النصية بنظافة الباصات وغسلها من الداخل والخارج، وتقوم بتهديدنا بالخصم إن لم نلتزم بذلك، فنضطر إلى القيام بذلك من حسابنا الشخصي، فإما أن يتم صرف بدل لنا، أو يتم التعاقد مع إحدى المغاسل لغسيل الباصات ونظافتها.

زيادة الرواتب

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طالب مرزوق اليامي إدارة التعليم والشركة المشغلة للنقل بزيادة الرواتب وقال «نتقاضى 2200 ريال، وما زاد الأمر سوءا الخصم من مرتب الشهر الأخير، إذ تبقى مبلغ 1065 ريالا، وهذا المبلغ لا يفي باحتياجات المنزل ومصاريف الأبناء والفواتير، إذ لم نجد تجاوبا من إدارة التعليم، إذ إننا ملتزمون بإيصال الطلاب والطالبات من منازلهم إلى المدارس، والعكس، ولم يسبق لنا التأخر حتى دقائق، ونؤدي مهامنا على أكمل وجه».

متابعة التعليم

قال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة نجران جابر مدخلي، «إدارة التعليم بنجران وقفت على ما تمت ملاحظته من مشرفي خدمات الطلاب والطالبات في عدد من مدارس المنطقة، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور ملفي العتيبي، إذ تم التواصل مع قادة وقائدات المدارس، برصد كل تعثر حاصل من الشركة المشغلة للنقل التعليمي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بالتواصل مع الجهات المختصة. وأضاف «قام تعليم نجران بالتواصل مع شركة تطوير للنقل التعليمي وكذلك الشركة الناقلة، إذ أكدوا أنه تم حل المشكلة مع سائقي الحافلات، وعاد العمل كما كان لتقديم الخدمة كما ينبغي، في المدارس التي حدث بها الخلل، مثمنين لشركة تطوير سرعة تجاوبها، وكذلك الشركة الناقلة لإنهاء الملاحظات المرصودة». وختم مدخلي «يسعد تعليم نجران أن تتقبل كل المقترحات الهادفة في كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، وتتشرف بتواصل الجميع لخدمة التعليم».