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الفيصل يطلع على الخطط المستقبلية لهيئة الطيران

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال على خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.


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