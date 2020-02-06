تنسيق سعودي إثيوبي في قضايا دولية

تهنئة نيوزيلندا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الحاكم العام لنيوزيلندا، باتسي ريدي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.
وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لباتسي ريدي، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة إلى الحاكم العام لنيوزيلندا، وعبّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لريدي، راجيا لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
عزاء كينيا
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية كينيا أوهورو كينياتا، في وفاة دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.
وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي، رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، عن أحرّ التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».
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