التعليم تحمل أولياء الأمور مسؤولية أبنائهم

حملت وزارة التعليم أولياء أمور طلابها مسؤولية أبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية في حال عدم تعليق الدراسة. وشددت على منسوبيها ضرورة إبلاغ أولياء الأمور باتباع التعليمات السلامة في كل الأوقات، وتطبيق كافة متطلباتها.
جاء ذلك في تعميم وجهه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، لجميع مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية.
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