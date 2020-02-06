‏ 1.7 مليون زائر للمراكز الصحية في الرياض

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى لمدينة الرياض، نحو 1.7 مليون زائر خلال العام الماضي 2019، في وقت أضاف التجمع إنجازات جديدة لسجله، قاطعا خطوات كبيرة في الارتقاء بالرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، والتي تعد مكونات رئيسية للوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة. وأحرز التجمع الصحي الأول الذي يضم 45 مركز رعاية صحية أولية، تقدماً ملحوظاً في عمله على تحقيق أهدافه الإستراتيجية، المتمثلة في توفير قطاع صحي قادر على التقليل من نسب انتشار الأمراض، وتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة، ترتكز على إستراتيجية الصحة العامة، وعلى أعباء المرض الرئيسية، بما في ذلك الأمراض غير المنقولة، بما يتواءم مع رؤية وزارة الصحة ومسيرة التحول الصحي، والتنمية الحضارية الشاملة للمملكة التي تتسم بالدقة والسرعة.



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