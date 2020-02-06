السعودية اليوم / بلدية الجنوب الفرعية بأمانة جدة تزيل تعديات بحي المراسلات



جدة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

أزالت بلدية الجنوب الفرعية بأمانة جدة عدداً من التعديات التي قدرت بمساحة ٧٠٠٠م٢ بنطاق الفرع ، تمثلت في إقامة أساسات مباني تحت الإنشاء.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية تركي الذروي أن الفرق الرقابية بمشاركة شرطة البلدية تمكنت من حصر مواقع في حي المراسلات استغلت من قبل مخالفين حيث جرى تركيب "الهنقر" وأساسات مباني تحت الإنشاء دون الحصول على تصاريح نظامية، بمساحة ٧٠٠٠م٢ ، مبيناً أنه جرى إزالة المخالفات في المواقع المحصورة بما يتوافق وحرص البلدية على الاستمرار بالتعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الحكومية.

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