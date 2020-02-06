

ظهران الجنوب 11 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب اليوم, جلسته العادية الـ63 من دورته الثالثة في مقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عوض فرحان آل المؤنس, وحضور أعضاء المجلس.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة إقرار الحساب الختامي للبلدية وتطوير الساحة الشعبية والمنطقة المركزية قبالة المستشفى الجديد.

وأوضح آل المؤنس أن أعضاء المجلس قاموا عقب الاجتماع بجولة ميدانية لمشروع السوق في الحي القديم و سجل عدد من الملحوظات حول تنفيذ المشروع .

// انتهى //

23:59ت م

0316





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي ظهران الجنوب يعقد جلسته العادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.