السعودية اليوم / 36 طالبًا ومدربًا في ختام التصفيات المحلية لتحدي الفرست ليقو بتعليم جازان



جيزان 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي اليوم ، التصفيات المحلية لتحدي الفرست ليقو "FLL2019-2020" ، بمشاركة 36 طالبًا ومدربًا على المستوى المحلي التي استضافها مكتب تعليم العارضة ، بحضور المحافظ المكلف خالد البقمي.

وبينّ مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم جازان محمد النعمي أن المنافسات مرت بعدد من المراحل على مستوى المدارس والمكاتب حتى وصلت للمنافسة على مستوى الإدارة ، مضيفاً أن هذه المسابقة تهدف لتجويد نواتج التعلم عبر تطبيق منهجية "stem" للتعلم بالمشروعات ورفع جاهزية الطلاب للمنافسة في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي ذات الامتداد العالمي التي تعد توجهاً وطنياً ضمن برامج التحول الوطني والبرامج المصاحبة في رؤية المملكة 2030 وإثراء مهارات الطلاب العلمية والتقنية عبر تطبيق مهارة حل المشكلات باستخدام المنهج العلمي التجريبي.

وشهدت المسابقة تنافساً قوياً بين المشاركين من طلاب مكاتب التعليم بالمنطقة ، وحققت مدرسة الأمير سلطان بالعارضة المركز الأول كبطل التحدي، في حين حققت مدرسة السقيد جائزة المشروع ، كما حققت مدرسة قائم أحمديني جائزة التصميم والبرمجة ، ومدرسة اللقية جائزة القيم الأساسية.

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22:45ت م

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