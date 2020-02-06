السعودية اليوم / خروج قطار ركاب بمصر عن القضبان دون وقوع خسائر بشرية



القاهرة 11 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 05 فبراير 2020 م واس

خرج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من مدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع خسائر بشرية.

وأوضح مصدر أمني مصري –وفقا لما بثته مواقع إخبارية مصرية-، أن القطار رقم ٤٩٥ كان في طريقه من مدينة طنطا إلى مدينة قطور، وقبل دخوله المحطة خرجت قاطرة القطار عن القضبان دون حدوث إصابات.

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22:07ت م

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