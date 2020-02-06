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8 قتلى بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على حي سكني بمأرب الخميس 6 فبراير 2020 استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بصاروخ باليستي، مساء الأربعاء، حيا سكنيا في مدينة مأرب شمال شرق اليمن، ضمن تصعيدها العسكري ضد المدنيين.

وقالت مصادر محلية، إن باليستيا حوثيا استهدف منازل بحي الروضة الآهل بالسكان المدنيين والنازحين في مدينة مأرب. Advertisements وأكدت سقوط أربعة أطفال وأربع نساء في حصيلة أولية لهذا الاستهداف، وتوقعت ارتفاع أعداد الضحايا حيث لا يزال البحث جاريا تحت الأنقاض. وعبّرت الحكومة اليمنية الشرعية، في أول تعليق لها على هذا الاستهداف، عن إدانتها واستنكارها لما وصفتها بـ"الجريمة الإرهابية البشعة" التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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