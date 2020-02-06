شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 693 مليار ريال إيرادات المملكة من تصدير النفط في 11 شهرا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 صباحًا, 6 فبراير 2020 م
المناطق - الرياض
جنت السعودية إيرادات قيمتها 693 مليار ريال من صادراتها النفطية خلال أول 11 شهرا من عام 2019، من بيعها نحو سبعة ملايين برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
ووفقا لـ”الاقتصادية” تراجعت الإيرادات من الصادرات النفطية خلال 11 شهرا (من يناير حتى نوفمبر 2019)، بنسبة 13.2 في المائة، حيث كانت إيراداتها 798.5 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
وجاء تراجع الإيرادات من الصادرات النفطية السعودية خلال أول 11 شهرا من عام 2019، بشكل رئيس من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج لدول منظمة أوبك وأعضاء مستقلين من خارجها بقيادة روسيا.
وانخفض متوسط كمية الصادرات النفطية، لتبلغ سبعة ملايين برميل يوميا في أول 11 شهرا من 2019 مقابل 7.34 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض 338 ألف برميل يوميا، بتراجع نسبته 4.8 في المائة.
وبلغ متوسط صادرات النفط السعودية 7.25 مليون برميل يوميا في يناير 2019 ثم 6.98 مليون برميل يوميا في فبراير ثم 7.14 مليون برميل في مارس، ثم 7.18 مليون برميل في أبريل، و6.94 مليون برميل في مايو، و6.72 مليون برميل في يونيو، و6.88 مليون برميل في يوليو، و6.88 مليون برميل في أغسطس، و6.67 مليون برميل في سبتمبر، و7.06 مليون برميل في أكتوبر، و7.37 مليون برميل في نوفمبر 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | 693 مليار ريال إيرادات المملكة من تصدير النفط في 11 شهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.