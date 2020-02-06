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شكرا لقرائتكم توضيح من الصحة بشأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جرعة تنشيطية تُعطى للأطفال وليس لها أضرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انتهاء حملة شلل الأطفال حاليًّا، مؤكدة أنها جرعة تنشيطية تُعطى للأطفال تحت سن 5 سنوات.
وجاء ذلك ردًّا من الوزارة على سؤال مغردة قالت فيه: ”كان في قبل أسبوعين حملة جرعات للأطفال وأنا كنت مسافرة ولما رجعت رحت للمستوصف قالوا لي الجرعات خلصت أبغى أعرف إذا حتتوفر مرة ثانية، وهل في ضرر لو ما آخذها؟ ممكن تردوا علي”.
وردت الوزارة بقولها: إن “حملة شلل الأطفال السابقة انتهت حاليًّا، ولا يوجد ضرر بإذن الله؛ فهي عبارة عن جرعة تنشيطية تُعطى للأطفال تحت سن 5 سنوات بغض النظر عن تطعيمات الجدول الوطني الروتينية”.
وأضافت وزارة الصحة: “يعتبر اللقاح وسيلة آمنة لتعزيز مناعة الطفل ضد المرض”.
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