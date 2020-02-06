ترامب يغرد بمقطع فيديو بعد تبرئته: سأظل رئيسًا مدى الحياة

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

ما أن أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهمة استغلال السلطات وعرقلة عمل الكونجرس، إلا ولجأ ترامب إلى حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر للتعليق على براءته بطريقته الخاصة.

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ونشر ترامب مقطع فيديو له على حسابه، تحت عنوان “قوة دعم ترامب”، وظهر في الفيديو وهو يقف بينما تتحرك السنوات حوله، حتى وصل إلى سنة 90000 في إشارة منه إلى أنه سيظل رئيسًا لوقت طويل.

وأسدل مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس، الستار على محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب، حيث تم تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونجرس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47، بينما تم تبرئته من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه بأغلبية 52 صوتًا مقابل 48.

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