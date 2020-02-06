جلسة تاريخية في مجلس الشيوخ.. تبرئة ترامب وسقوط قضية العزل

2020-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

برّأ الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات الموجهة له وأسقط قضية العزل بحقه.

وصوّت الكونجرس الأمريكي مساء الأربعاء على تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ52 صوتًا مقابل 48، وكذلك تم تبرئة ترامب في اتهامه بعرقلة تعطيل عمل الكونجرس.

وكان السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني قد قال قبل الجلسة: إنه سيصوت لإدانة ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

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وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيًّا، فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته؛ نظرًا للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر غير مسبوق في المجلس.

وفي حال تبرئة ترامب فسوف ينقل الجمهوريون والديمقراطيون قضية كل منهما إلى الناخبين، حيث يسعى ترامب للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يومًا، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفة، واحتشد الجمهوريون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ حوله بدرجة كبيرة. لكن في الأيام القليلة الماضية انتقد بعض الجمهوريين من أعضاء مجلس الشيوخ تصرفات ترامب رغم أنهم أيدوا حقه في البقاء في السلطة.

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