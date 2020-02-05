السعودية | الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:29 صباحًا, 6 فبراير 2020 م المناطق_الرياض أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس الخميس، لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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