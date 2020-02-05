شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أتطلع للعمل مع «الحجرف» لتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

• أمين «مجلس التعاون»: المضي قدمًا في تطوير عمل الأمانة

أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عن تطلعه للعمل مع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم الأربعاء، الأمين العام بمناسبة بدء مهام عمله.

بدوره، أكد "الحجرف" على المضي قدمًا في تطوير عمل الأمانة العامة لمجلس التعاون بما يترجم ويجسد رؤية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله، وبما يحقق الأهداف المرسومة لمنظومة المجلس والتي تصب في خدمة شعب الخليج، خاصة في ظل دخول المجلس عقدًا زمنيًا جديدًا منذ التأسيس، بما يتطلب إبراز الإنجازات العديدة التي تحققت طوال ٤٠ عامًا، والبناء عليها لتعزيز قوة كيان مجلس التعاون.

وثمن الأمين العام الثقة التي أولاها له أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مؤكدًا أنها تشكل حافزًا ودافعًا لبذل مزيد من الجهود تجاه التطوير والارتقاء في عمل الأمانة العامة والأجهزة والمكاتب الخليجية التابعة لها.