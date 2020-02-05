شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: ملتزمون باتفاقية باريس للتغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أن المملكة ملتزمة بتعهداتها الدولية وملتزمة باتفاقية باريس للتغير المناخي، وتعمل مع شركائها الدوليين في سبيل معالجة مشكلات التغير المناخي في ظل رئاسة المملكة مجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال لقائه، مؤخراً، المدير التنفيذي لمبادرة كارنيجي لإدارة المناخ يانوس بازتور، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.

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واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء، لشرح موجز عن جهود المبادرة في معاجلة مشكلات التغير المناخي والأساليب الحديثة للحد من انبعاثات الكربون.

كما نوقشت خلال اللقاء حوكمة المناخ والتقنيات الناشئة، وسبل تعزيز التعاون في ضوء رئاسة المملكة قمة مجموعة العشرين.

من جانبه أشاد بازتور بالجهود التي تقوم بها المملكة في سبيل معالجة مشكلات التغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها أرامكو السعودية في هذا المجال.