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الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات طائرات الرحمة من صنعاء

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شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات طائرات الرحمة من صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-05

بسبب تعنت الميليشيات الحوثية

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألغت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، رحلات طائرات الرحمة من صنعاء إلى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية.

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وأوضحت المنظمة، أن هذا القرار جاء بسبب تعطيل وتعنت الميليشيا الحوثية في تسيير الجسر الجوي الذي أطلقه التحالف كمبادرة إنسانية.

يذكر أن أول رحلة من طائرات الرحمة كانت قد انطلقت بتاريخ 3 فبراير 2020 من صنعاء إلى عمان، بعد انطلاق مبادرة التحالف بتسيير الرحلات بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية.

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