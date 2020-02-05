- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات طائرات الرحمة من صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بسبب تعنت الميليشيات الحوثية
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألغت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، رحلات طائرات الرحمة من صنعاء إلى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية.
وأوضحت المنظمة، أن هذا القرار جاء بسبب تعطيل وتعنت الميليشيا الحوثية في تسيير الجسر الجوي الذي أطلقه التحالف كمبادرة إنسانية.
يذكر أن أول رحلة من طائرات الرحمة كانت قد انطلقت بتاريخ 3 فبراير 2020 من صنعاء إلى عمان، بعد انطلاق مبادرة التحالف بتسيير الرحلات بالتعاون مع منظمه الصحة العالمية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تعلن إلغاء رحلات طائرات الرحمة من صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.