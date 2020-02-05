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شكرا لقرائتكم النمر يوجه 7 نصائح للتحكم في الضغط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
خطر داهم على الصحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، باتباع بعض الإرشادات والنصائح للتحكم في الضغط.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: أشياء تساعد على التحكم بالضغط، منها:
- تقليل الملح اليومي “أقل من 2 جم”.
- إنزال الوزن.
- إكثار الخضروات والفواكه.
- إيقاف التدخين.
- عدم شرب الخمر.
- الرياضة.
- الابتعاد عن القلق والتوتر.
يذكر أن أعراض ارتفاع ضغط الدم لا تظهر لدى أغلب الناس الذين يعانون منه، كذلك الأمر في الحالات التي يسجل فيها ضغط الدم قيمًا مرتفعةً إلى درجة تشكيلها خطرًا.
وعند قسم من المرضى تظهر، في مراحل المرض الأولى، الأعراض التالية:
- أوجاعٌ خفيفةٌ في الرأس.
- دوخة.
- نزيفٌ من الأنف بشكلٍ يفوق العادة.
لكن هذه الأعراض والعلامات تظهر عادةً عندما يصل المرض مرحلةً متقدمةً أكثر، إلى حد تشكيله خطرًا على الحياة.
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