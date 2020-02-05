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ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا في الصين

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2020-02-05

وفاة 490 وإصابة أكثر من 24 ألفًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 490 شخصًا وإصابة أكثر من 24 ألفًا.

وقالت السلطات الصحية: إن نحو 900 مريض مصاب بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، وذلك حتى نهاية يوم أمس.

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في حين أعلنت عدة مدن كبيرة في الصين فرض قيود على حركة السكان؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن شركة إيرباص أعلنت عن وقف خط تجميع طائراتها في الصين؛ بسبب فيروس كورونا الجديد.

يأتي هذا فيما تواصل العديد من الدول إجلاء رعاياها من الصين، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية في الصين.

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