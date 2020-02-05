شكرا لقرائتكم خبر عن أول الصور لتصميم هاتف ”غالاكسي اس20“ الجديد بعد تسريبها عن طريق الخطأ من شركة ”سامسونغ“ (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت شركة سامسونغ بالخطأ عن صور تسويقية مسربة لهاتفها الجديد ”غالاكسي S20″، عبر موقعها الإلكتروني، قبل أيام من موعد إطلاقه رسميا في الـ 11 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وأكدتها التسريبات، أن هاتف سامسونغ الجديد سيحمل اسم ”غالاكسي S20 ”، بدلا من ”غالاكسي S11″، إذ يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية بدقة 108 ميجابيكسل، 48 ميغابيكسل، 44 ميغابيكسل، وكاميرا ثلاثية الأبعاد TOF، إلى جانب كاميرا سيلفي ذات ثقب مزدوج في المقدمة.

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أول الصور لتصميم هاتف ”غالاكسي اس20“ الجديد بعد تسريبها عن طريق الخطأ من شركة ”سامسونغ“ (شاهد)



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وأخذت صور الهاتف الجديد، التي تم نشرها على ما يبدو على متجر سامسونغ عبر الإنترنت في بلد أوروبي، بسرعة قبل تدارك الأمر من الشركة، وفقًا لـ“ WinFuture“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها سامسونغ بالخطأ مواد تسويقية على موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث سربت الشركة ملاحظات حول ”غالاكسي 10“ و“نوت 10 بلس“، قبل يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي.