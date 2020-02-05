جثمان السفير “بوسطجي” يصل مساء اليوم.. والصلاة عليه فجر غدٍ بالحرم

يصل جثمان السفير السعودي بنيجيريا عدنان بوسطجي، الساعة الـ١٠ من مساء اليوم، للسعودية؛ وذلك للصلاة عليه فجر يوم غدٍ بالمسجد الحرام، بعد أن وافته المنية يوم أمس عن عمر ناهز الـ٦٠ عاماً.
والمتوفى انخرط بالعمل الدبلوماسي عام ١٩٨٠، وتنقل في أروقة الخارجية حتى توفي يوم أمس. وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قد نعى “بوسطجي” وقدّم التعازي لأسرته.
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