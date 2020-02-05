شهدت ساحة القصاص بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، إعلان مواطن عن العفو لوجه الله عن قاتل ابنه من القصاص لوجه الله تعالى.
ووفقاً للتفاصيل بحسب صحيفة “سبق”، فإن القضية حدثت في عام 1433هـ، وإن القاتل مقيم سوداني تم العفو عنه هذا اليوم، من قبل والد المقتول لوجه الله تعالى.
كانت هذه تفاصيل خبر في المدينة المنورة.. مواطن يعفو عن “مقيم سوداني” قتل ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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