في المدينة المنورة.. مواطن يعفو عن “مقيم سوداني” قتل ابنه

شهدت ساحة القصاص بالمدينة، صباح اليوم الأربعاء، إعلان مواطن عن العفو لوجه الله عن قاتل ابنه من القصاص لوجه الله تعالى.

ووفقاً للتفاصيل بحسب صحيفة “سبق”، فإن القضية حدثت في عام 1433هـ، وإن القاتل مقيم سوداني تم العفو عنه هذا اليوم، من قبل والد المقتول لوجه الله تعالى.