كرّم أمير القصيم فيصل بن مشعل بن سعود بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، الممرضة مريم الشمري، نظير إسعافها 4 أشخاص عقب تعرضهم لحـادث مروري في بريدة.
وأشاد أمير القصيم بالمبادرة الإنسانية للممرضة، مشيرا إلى ما يمتلكه أبناء الوطن من إحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه دورهم الاجتماعي والوطني، فيما أعربت الممرضة عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على تكريمها. يُذكر أن الممرضة كانت في طريقها من حائل إلى حفر الباطن وشاهدت الحـادث، فقدمت الإسعافات للمصابين من إيقاف النزيف وتضميد الكسر، وهو ما أشاد به قائد الهلال الأحمر في القصيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “أمير القصيم” يكرم ممرضة قدمت إسعافات لأسرة تعرضت لحادث مروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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