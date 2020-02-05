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القيادة تعزي رئيس كينيا في وفاة «أراب موي»

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.

وقال خادم الحرمين: «تلقينا نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق؛ باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد دانيال أراب موي رئيس جمهورية كينيا الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».

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