أطلقت رئاسة أمن الدولة بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، الحملة التعريفية بمركز البلاغات الأمنية، والرقم الموحد (990)، وذلك بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في موسم الرياض.
وتهدف الحملة إلى مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، وتأكيد أهمية الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، والفكر الضال المتطرف، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.
وتعرف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.
يُشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم (990)، ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : [email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بحملة تعريفية جديدة في العلا.. «أمن الدولة» تستهدف الأماكن المشبوهة وأصحاب الفكر الضال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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