بالفيديو.. أمراء مناطق يشيدون بإنجازات الحقيل ونجاحه في تحقيق تطلعات القيادة

تلبية لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتكامل جهود المسؤولين في قطاعات الدولة من أجل خدمة المواطنين وراحتهم، في ظل اهتمام ودعم كبير من القيادة لتسريع وتيرة تملك الأسر مساكنهم وحرص الدولة على تقديم أعلى معايير تضمن جودة حياة المواطن.

صورة مشرقة من هذا التكامل ظهرت بوضوح من خلال التعاون المثمر بين وزير الإسكان ماجد الحقيل وأصحاب السمو أمراء المناطق في المملكة، مما كان له بالغ الأثر في توفير الآلاف من الوحدات السكنية في وقت قياسي، ورفع نسبة تملك السكن.

وفي فيديو متداول أشاد عدد من أمراء المناطق بإنجازات «الوزير المغير» ماجد الحقيل خلال تسليم وحدات سكنية للمواطنين؛ حيث قال صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار خادم الحرمين أثناء تسلمه درع تكريم من وزير الإسكان ماجد الحقيل: «إنتم اللي تستاهلون الدرع مو إحنا، إحنا اللي نيجي ونكرمكم، وتستاهلون الكرامة»، ليرد الحقيل قائلًا: «بالعكس يا سمو الأمير التشريف لنا، تشريف غالي ونعتز به».

وأشار أمير الرياض صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى أنه عايش وزارة الإسكان منذ نشأتها، مؤكدًا أن المعنى الحضاري الصحيح لوزارة الإسكان هو ما نعيشه الآن وأن وزير الإسكان يعمل لتحقيق أهداف ولاة الأمر من خدمة المواطنين.

وأكد أمير تبوك صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان أن ما تم خلال هذه السنوات القليلة التي لا تتجاوز السنتين بجهد من الوزير وزملائه في الوزارة أصبح موضوع الإسكان ليس بالمقلق كما كان.

وأشاد أمير منطقة حائل صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، بالعزم والإرادة والتصميم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وجهود الوزير ماجد الحقيل في تحقيق توجيهات ولاة الأمر.

كما قدم صاحب السمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز الشكر لأخيه ماجد الحقيل، وزير الإسكان، مؤكدًا أن بوجود أمثال الحقيل «لا عسير في عسير».

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وأثنى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، على جهود وزير الإسكان مؤكدًا خلال تسليمه عددًا من المواطنين مفاتيح مساكنهم، أن هناك عملًا وجهدًا بذل من خدمة أبناء الوطن وللجميع من قلب صادق نقدم الشكر.

وأظهر الفيديو سمو أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل أثناء تسليمه مفاتيح سكن لمواطنة، قائلًا لها: «سمي الله يسعدك، ادعو للملك سلمان الله يمتعه بحياته ويحفظه».

من جانبه قدم وزير الإسكان الشكر لأصحاب السمو أمراء المناطق على تذليل كل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة التي تسهم في توفير المزيد من المشاريع السكنية لخدمة المواطنين، مثمنًا حرصهم واهتمامهم بمشاريع الإسكان، مؤكدًا استمرار الوزارة في توفير كل الخيارات التي تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وحقق ماجد الحقيل خلال العام الماضي 2019 العديد من الإنجازات التي مكنت من إيجاد سوق عقارية منظمة، وقطاع إسكاني متكامل، وسوق متوازنة تلبي احتياج المواطنين ورغباتهم، عبر العديد من الخيارات والحلول التي قدمها، كما يهدف إلى تحقيق مزيد من الإنجازات في عام 2020.

ونجحت المبادرات التي أطلقها «الوزير المغير» خلال فترة وجيزة في فتح الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية للوصول إلى تنمية شاملة، والتي أثمرت في تنظيم القطاع وتسهيل رحلة تملك المسكن ضمن خيارات عدة تلائم الفئات كافة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة التمويل العقاري وغيرها من الإجراءات والبرامج الطموحة التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.