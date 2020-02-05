فريق من البنك الدولي يتابع الواقع التطبيقي لمخرجات «مشروع خبرات» بتعليم الطائف

زار فريق مختص من البنك الدولي، وأعضاء من «المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي»، اليوم الأربعاء، تعليم الطائف، بهدف الوقوف على الواقع التطبيقي الميداني لمخرجات «مشروع خبرات»، فيما زار الفريق نماذج من معلمي ومعلمات خبرات والوقوف على جهودهم في المدارس وداخل حجرة الدراسة.

واستقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالطائف محمد بن عامر النفيعي، الفريق الزائر الذي يضم الدكتور خالد العيدي، والدكتور عبدالقادر الحربي، والدكتور محمد العبد الكريم، بحضور مدير «إدارة التدريب والابتعاث»، ومدير إدارة الإشراف التربوي للبنين.

ونوه النفيعي ببرنامج «خبرات» الذي عده من البرامج المهمة التي تبنتها وزارة التعليم للاستفادة من الخبرات والتجارب ونقلها إلى الآخرين، مثمنًا للفريق الزائر جهودهم الكبيرة ومتابعتهم لأثر البرنامج ميدانيًّا.

وتابع الوفد الزائر العمل التعليمي والواقع المهني التطبيقي لمخرجات مشروع «خبرات» بعدد من المدارس، قام خلالها بزيارة «صفية لمعلم خبرات»، كما قام الفريق النسائي بزيارة «صفية لمعلمة خبرات»، بعدها عقد اجتماع في الجانبين.

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وثمّن الفريق الزائر جهود معلمي «خبرات» في مدرستي البنين والبنات، مشيدًا بما لمسه من تطور مهني تعليمي من خلال الاستفادة من التجربة الدولية، وأثر ذلك على المستوى التحصيلي المعرفي للطلاب والطالبات، مؤكدًا أن نقل خبرات المستفيدين من برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين «خبرات»، أحدث نقلة نوعية في تجويد التعليم، وإثراء الميدان التعليمي باستراتيجيات جديدة، تحقيقًا لأهداف التحول الوطني، ورؤى ولاة الأمر.

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