ضبط مواد تبغ مخالفة في جولة تفتيشية بالقنفذة

نفذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالتعاون مع جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات وبلدية محافظة القنفذة ودوريات الأمن، جولة تفتيشية على منافذ بيع التبغ من محلات ومتاجر.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مواد التبغ المخالفة ومصادرتها وهي عبارة عن معسلات وجراك يُباع بكمية أقل من 500 مل وسجائر إلكترونية وأكياس تنباك.
وجرى خلال الجولة التأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ، كما جرى تطبيق نظام المخالفات على المنافذ المخالفة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من تعهدات لضمان عدم تكرار الملاحظات.
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